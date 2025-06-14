Düzce'de Öğrenciler Botanik Bahçesi'nde Doğayı Keşfetti

DÜZCE(İHA) – Düzce Konuralp İlkokulu öğrencileri, doğayı keşfetmek ve bitkileri yakından tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'ne gezi düzenledi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Arş. Gör. Dr. Sertaç Kaya ve stajyer öğrencilerin eşliğinde gerçekleşen gezide, minik misafirler hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Program Kaya'nın, botanik bahçesinin ne olduğunu, burada yapılan bilimsel çalışmaları, süs ve tıbbi bitkilerin doğadaki önemini anlattığı sunum ile başladı. Botanik Bahçesi'nde yetişen endemik bitkiler ve farklı bitki türleri hakkında bilgi veren Sertaç Kaya, çocukların merak ettiği soruları yanıtlayarak doğa sevgisini pekiştirmelerine katkı sağladı. Botanik Bahçesi'nde yaz zorunlu stajlarını yapan stajyer öğrencilerde, ilkokul öğrencilerinin bitki keşiflerine yardım etti.

Bilgilendirici sunumun ardından öğretmenleriyle birlikte bahçeyi keşfe çıkan minik öğrenciler, çeşitli bitki türlerini yakından inceleyerek, bitkilerin yapraklarını, çiçeklerini ve kokularını tanıma fırsatı buldu. Çevre bilincinin ve doğa sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğine dikkat çeken etkinlik ile çocukların doğayla bağ kurmasına büyük katkı sağlandı.

Eğitici ve eğlenceli etkinlik sayesinde öğrenciler, bitkiler dünyasını yakından tanırken doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmenin keyfini çıkardı. - DÜZCE