Genç mekanda piyano keyfi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde yer alan Genç Mekan köşesinde bu kez müzik dolu anlar yaşandı. Gençlerin piyano performanslarıyla sahne aldığı programı, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Gençler derslerden arta kalan zamanlarında hoşça vakit geçiriyor. Gerçekleştirilen etkinlikte, gençler sergiledikleri piyano performanslarıyla yeteneklerini ortaya koyarken, müziğin birleştirici ve dinlendirici gücü ön plana çıktı. Sanatla iç içe bir ortamda gerçekleşen konserde, gençler hem kendilerini ifade etme imkanı buldu hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Düzce Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye yönelik bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı programların düzenlenmeye devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE