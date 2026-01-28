Haberler

Genç mekanda piyano keyfi

Genç mekanda piyano keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müzik etkinliğinde gençler piyano performansları ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sanat dolu bu etkinlik, gençlerin yeteneklerini sergilemesine ve müziğin birleştirici gücünü göstermesine olanak tanıdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde yer alan Genç Mekan köşesinde bu kez müzik dolu anlar yaşandı. Gençlerin piyano performanslarıyla sahne aldığı programı, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Gençler derslerden arta kalan zamanlarında hoşça vakit geçiriyor. Gerçekleştirilen etkinlikte, gençler sergiledikleri piyano performanslarıyla yeteneklerini ortaya koyarken, müziğin birleştirici ve dinlendirici gücü ön plana çıktı. Sanatla iç içe bir ortamda gerçekleşen konserde, gençler hem kendilerini ifade etme imkanı buldu hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Düzce Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye yönelik bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı programların düzenlenmeye devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü