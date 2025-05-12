Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname

Trump'tan ABD'lileri sevindirecek dünyanın ise keyfini kaçıracak imza
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı

Düzce'de 2. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de 2. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlediği 2. Geleneksel Pilav Günü etkinliğinde, Konuralp Pirinci ile hazırlanan pilav ikram etti. Etkinlik, yerel lezzetlerin tanıtımı ve kurum içi iletişimin güçlenmesine katkı sağladı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin sosyal ve mesleki dayanışmasını artırmak amacıyla kurulan Sosyal Komite tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ek binada gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Düzce'nin önemli yöresel değerlerinden biri olan ve coğrafi işaretle tescillenmiş Konuralp Pirinci ile hazırlanan Konuralp Pilavı katılımcılara ikram edildi. Yerel lezzetlerin tanıtımına da katkı sunan bu anlamlı etkinlik hem damaklarda iz bıraktı hem de kurum içi iletişimi pekiştirdi.

İl Müdürü Esra Uzun, etkinliğe katılarak personeliyle bir araya geldi ve dayanışma ortamına katkı sağladı. Esra Uzun, Sosyal Komite'nin bu tür organizasyonlarla kurum içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam edeceğini belirtti. Sosyal Komite, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında da çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefleyerek, önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerle personelin sosyal yaşamına renk katmayı sürdürecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları küresel gerilimlerin etkisiyle düşüşe yöneldi

Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

Bu köye yerleşenlere 435 bin TL destek verildi, kimse gitmek istemedi
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

85 milyon euroluk yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından 2 polis için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.