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Düzce Cahit Zarifoğlu Yurdunda Öğrencilere Ramazan İftarı

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Düzce Cahit Zarifoğlu Yurdunda kalan öğrenciler iftarın ardından yapılan ikramlar ve gösterilerle keyifli bir akşam geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce Cahit Zarifoğlu yurdunda kalan öğrenciler iftarın ardından yapılan ikramlar ve ilahi ve semazen gurubunun gösterisiyle keyifli bir akşam yaşadılar.

Düzce Cahit Zarifoğlu Yurdunda kalan Düzce Üniversitesi öğrencileri unutulmaz bir ramazan akşamı yaşadı. İftarın ardından öğrencilere Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, patlamış mısır gibi ikramlarla ilahi grubu ve semazen gösterimiyle keyifli bir akşam yaşadılar. Gençler unutulmaz gece için yetkililere teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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