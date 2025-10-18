Haberler

Dünya Gıda Günü kutlandı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü kutlaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kutlama etkinliği ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizin İscehisar ilçesi Doğanlar köyünde bulunan Doğanlar İlkokulu ve Şehit İsa Doğan Ortaokulunda, Dünya Gıda Günü çerçevesinde bir kutlama programı düzenlendi. Programa İscehisar Kaymakamı Nesrin Uygun ve İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak'da katıldı. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalarda, sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişimin önemi hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
