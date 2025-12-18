Kütahya'da parlayan yıldızlar sahne aldı
Kütahya'da düzenlenen etkinlikte, 'Dumlupınar'da Parlayan Yıldızlar ÇOGEP-2025 Projesi' kapsamındaki drama ve müzik kurslarının sonunda öğrenciler performans sergiledi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Osman Elbir de katıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen " Dumlupınar'da Parlayan Yıldızlar ÇOGEP-2025 Projesi" kapsamında düzenlenen Drama ve Müzik/Enstrüman kursları, anlamlı bir gösteri programıyla taçlandı.
Kursiyerlerin eğitim sürecinde kazandıkları becerileri sergileyebilmeleri amacıyla hazırlanan program, İl Emniyet Müdürü Sayın Osman Elbir'in katılımıyla Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, drama çalışmaları ile müzik performanslarını sahneleyerek izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Gençlerin sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan programın sonunda, kursiyerlere bendir enstrümanları hediye edildi. Katılımları ve emekleri dolayısıyla öğrencilere teşekkür edilirken, bu tür projelerin gençlerin sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğu vurgulandı. - KÜTAHYA