Düğün sırasında kapıların kilitlendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yaşayan Ahmet Çorum, bir düğünde belediye başkanının ismini anons etmediği gerekçesiyle düğün sırasında salona kilitlendikleri iddia etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çorum, daha önce de 9 yıldır çalıştığı belediyeden iş akdinin feshedildiğini söyledi. İddialara yanıt veren belediye başkanı ise "Kapıyı benim talimatımla kilitlemediler. Olayın bizimle alakası yok" dedi.

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yaşandı. Ahmet Çorum, 2013 yılında Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde işe başladı. 2019 yılındaki seçimlerde de Düz Mahalle'ye muhtar olarak seçildi. Aynı zamanda orkestra işi de yapan Çorum, bir düğün sırasında Belediye Başkanı Alim Genç'in ismini anons etmedikleri iddiasıyla görevliler tarafından salonun kapılarının kilitlendiğini öne sürdü. İş akdinin geçen Haziran ayında feshedildiğini de söyleyen Çorum, yaşananların ardından Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Çorum şöyle dedi:

"2019 seçimlerinde Düz Mahalle muhtarı olarak seçildim ve bunun öncesinde yaklaşık 1 Nisan 2013'den beri belediyede çalışmaktaydım. Maalesef 23 Haziran 2022 iş hakkım feshedildi. Ondan sonra da bu zaman zarfı içerisinde belediye başkanın özellikle bana uyguladığı mobbing var. Yani bunla alakalı bir sürü şahitlerim var ve en sonunda işten atıldıktan sonra bile devam etti. Ben aynı zamanda orkestracıyım. Orkestra işleri yapıyorum, düğünlere gidiyorum ve bu işle alakalı vergi levhamda var. Belediye başkanı isminin anons edilmemesi yani takı sırasında ismini anons etmediğim gerekçesiyle kendisine karşı bir saygısızlık yapıldığını dile getirip beni düğün salonuna kilitledi. Amacı beni kilitlemekti ama orada bir sürü kişi vardı. Gelin, damat, gelin ve damadın akrabaları, dışardaki seyyar satıcılar en az 50-60 kişi vardı ki bunla alakalı. Tabii demeçler verdik ki ben belediye başkanının verdiği demeci de okudum. Asılsız beyanlarda bulunmuş ki çok üzüldük. Çünkü oradaki belediye salonu görevlisinin bize gelip 'belediye başkanı bize böyle talimat verdi, kapıların kilitlenmesini işte bu orkestracı buradan çıkmayacak'. Bu kilitlenme olayından sonra yaşadığım büyük sıkıntı, biz bu işin vergisini ödediğimiz halde bundan sonraki düğün sahiplerini arayıp hani işte 'Ahmet'i düğün salonuna sokmayacağım, kendinize başka orkestra bulun, masrafını ben karşılayacağım' diye söylemlerde bulunmuş ki bunlarla alakalı düğün sahiplerinin hepsi bunu onaylıyorlar. Tabii ki ben bu işin vergisini ödüyorum. Benim işime ekmeğime engel olmak gibi kimsenin hiçbir hakkı yok yani bunlarla alakalı hukuk süreçlerini başlattık."

"KÜFÜR EDİNCE DİSİPLİNE VERDİK"

Ahmet Çorum'un iddiaları üzerine İHA muhabirine konuşan Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç ise, 'kilitleme' gibi bir talimatının olmadığını, olayın kendileriyle alakası olmadığını söyleyerek şöyle dedi:

"6 kişinin içinde küfür edince disipline verdik. Disiplin cezası vermiştik. Bayramda çoğu personelimizi mezarlıkların temizliği için yönlendirdik. Görevlendirmeyi kabul etmedi. 4-5 gün işe gelmedi. Kabul etmedi, işe gelmiyor diye yazı gönderdik. Tekrar uyarı yazısı yazıldı. 10 gün sonra personel yetersizliğinden dolayı yaz aylarında izin yapılamaz diye karar alındı. Ona istinaden tekrar verdiğimiz temizlik işini reddedince işten çıkarıldı. 15 günde 3 kez geçici görevlendirmeyi itiraz ederek gitmedi. 3 defa disiplin uyarısı olduğunda sistem kendisini işten atıyor. Konunun büyütülecek bir kısmı yok. Zaten bu haber olaylarını da kendi kendine çıkardı. Kendime hakaret ettirmem. Yanlış yapmam, yaptırmam da. Şirket işçisi, memur amir değil. Düğün konusunda kapıyı benim talimatımla kilitlemediler. Burası bahçe olduğu için gelin ve damat gidince personel içeride araba yok diye kilitleyip gitmiş. Olayın bizimle alakası yok."

(Gülcan Çolak - İHA)