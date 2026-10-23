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Dron saldırısında hasar gören AK ANA tankeri Boğaz'dan geçti, gemi trafiği kapandı

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Dron saldırısında hasar gören AK ANA tankeri Boğaz'dan geçti, gemi trafiği kapandı Haber Videosunu İzle
Dron saldırısında hasar gören AK ANA tankeri Boğaz'dan geçti, gemi trafiği kapandı
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Geçtiğimiz ağustos ayında dron saldırısına uğrayan Antigua ve Barbuda bayraklı AK ANA tankeri bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz, geçiş nedeniyle gemi trafiğine kapatılırken, tankere Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler ve bot eşlik etti, geçiş havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı, geçtiğimiz ağustos ayında dron saldırısına uğrayan Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri AK ANA'nın geçişi nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Geminin geçiş anları ise havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz ağustos ayının sonlarında AK ANA isimli tankerde, uğradığı dron saldırısı nedeniyle navigasyon köprüsü ciddi şekilde zarar görmüş ve saldırı sonrasında yangın çıkmıştı. Saldırı sırasında gemide 22 Hindistanlı ve en az bir Filipinli mürettebat olmak üzere çok uluslu bir ekibin görev yaptığı, yaşanan olay sonrasında tüm gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri, alınan güvenlik önlemleri arasında bugün İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Toplam uzunluğu 175,9 metre ve genişliği 31,03 metre olan dev tankere Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu eşlik etti. Boğaz bu sırada gemi trafiğine kapatılırken, dev tankerin Boğazdan geçişi dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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