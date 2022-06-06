Dondurmam Gaymak filminin "Çoban Teyze"si hayatını kaybetti - Haberler

Dondurmam Gaymak filminin "Çoban Teyze"si hayatını kaybetti Türkiye'nin Dondurmam Gaymak filminde 'Çoban Teyze' rolüyle tanıdığı Muğlalı Sultan Kadem (83), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'nin Dondurmam Gaymak filminde 'Çoban Teyze' rolüyle tanıdığı Muğlalı Sultan Kadem (83), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde yaşayan ve Muğla'da çekilen Dondurmam Gaymak filminde 'Çoban Teyze' rolünü oynayan Sultan Kadem, dün evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kadem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kadem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Saburhane Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Kadem'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. ANKA / Yerel Dondurmam Gaymak Kalp Krizi Türkiye Yerel Magazin Haberler

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