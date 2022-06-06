Dondurmam Gaymak filminin "Çoban Teyze"si hayatını kaybetti - Haberler

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Dondurmam Gaymak filminin "Çoban Teyze"si hayatını kaybetti

ANKA - Yerel
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Türkiye'nin Dondurmam Gaymak filminde 'Çoban Teyze' rolüyle tanıdığı Muğlalı Sultan Kadem (83), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Dondurmam Gaymak filminde 'Çoban Teyze' rolüyle tanıdığı Muğlalı Sultan Kadem (83), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde yaşayan ve Muğla'da çekilen Dondurmam Gaymak filminde 'Çoban Teyze' rolünü oynayan Sultan Kadem, dün evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kadem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dondurmam Gaymak filminin 'Çoban Teyze'si hayatını kaybetti

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kadem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Saburhane Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Kadem'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Dondurmam Gaymak filminin 'Çoban Teyze'si hayatını kaybetti

Dondurmam Gaymak filminin 'Çoban Teyze'si hayatını kaybetti

ANKA / Yerel

Dondurmam Gaymak Kalp Krizi Türkiye Yerel Magazin Haberler

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