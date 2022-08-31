Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dondurma üreticilerine eğitim

Yerel Haberler

Dondurma üreticilerine eğitim

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından dondurma üretimi yapan işletmelere yönelik eğitim düzenlendi.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından dondurma üretimi yapan işletmelere yönelik eğitim düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binasında yer alan Başak Ofis toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, konu uzmanı gıda mühendisleri Zuhal Ünal Canbaz ve Ece Dergi tarafından dondurma üreticilerine eğitim verildi. Eğitimde "Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği" ve "Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği"ne giren ürünler hakkında bilgi verildi.

Yapılan toplantıda ayrıca Gıda Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gıda şletmelerinin sorumlulukları hatırlatıldı. Dondurma üretimi ve satışı sırasında dikkat edilecek hususlara değinilirken; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği sorumlulukları anlatıldı. Haşere mücadelesinin nasıl olması gerektiği, kayıtlarının nasıl tutulacağı, hijyen eğitimlerinin ve izlenebilirliğin önemi vurgulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sektöre yönelik eğitimlerin sürdürüleceği kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title