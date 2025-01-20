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Dolmuş Taksi ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

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Balıkesir'de dolmuş taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi ve yol kısa sürede trafiğe açıldı.

Dolmuş taksi ile otomobil kafa kaya çarpıştı

BALIKESİR - Balıkesir'de dolmuş taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Olay, Karesi İlçesi Toygar Mahallesi Üçpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu taşıyan 10 T 0204 plakalı dolmuş taksi ile 10 CDT 73 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan sürücü T.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yol, kısa bir süre sonra trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat süüyor.

Dolmuş Taksi ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK - Yerel
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