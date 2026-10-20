Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda inceleme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yolcu giriş ve çıkış bölümlerinde inceleme yaptı. Ayvat, işleyişi yerinde inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yolcu giriş ve çıkış bölümlerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gümrük kapısını ziyaret eden Kaymakam Ayvat, yolcuların giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümleri ziyaret ederek mevcut işleyişi yerinde inceledi. Yetkililerle görüşen Ayvat, gümrük kapısında yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

"Açığız" yazdı, giren olmadı! İşte ülkede yağmalanmayan tek dükkan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı

Bahçeli konuştu, salon ayağa kalktı
Kolombiya'da yasa dışı altın madeninde göçük! 14 kişi hayatını kaybetti

Altın ararken kabusu yaşadılar! Bilanço ağır
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar

Gördüğünüz kişiler sıradan birer satıcı değil
Anne ile kızına otomobil çarptı! Çevredekilerin yaptığı takdir topladı

Anne ile kızına otomobil çarptı, çevredekilerin yaptığı takdir topladı
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor