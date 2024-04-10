Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarla bayramlaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen programda vatandaş ve kentteki idarecilerle bayramlaştı.

Vali Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde düzenlenen programda, Ramazan Bayramının güzelliklerini hep birlikte paylaşılması gerektiğini söyledi.

Programa, Vali Su'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumları ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Su, karakolda askerlerin bayramını kutladı

Öte yandan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle Mermer Jandarma Karakolunu ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı. Vali Su, daha sonra yol kontrol noktasında denetlemelerde bulunarak vatandaşların bayramını tebrik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Ali İhsan Su Diyarbakır Jandarma Yerel Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama! 2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title