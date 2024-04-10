Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarla bayramlaştı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen programda vatandaş ve kentteki idarecilerle bayramlaştı.

Vali Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde düzenlenen programda, Ramazan Bayramının güzelliklerini hep birlikte paylaşılması gerektiğini söyledi.

Programa, Vali Su'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumları ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Su, karakolda askerlerin bayramını kutladı

Öte yandan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle Mermer Jandarma Karakolunu ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı. Vali Su, daha sonra yol kontrol noktasında denetlemelerde bulunarak vatandaşların bayramını tebrik etti. - DİYARBAKIR