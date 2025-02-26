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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, 128 Kız Çocuğuna Yardımda Bulundu

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, 128 Kız Çocuğuna Yardımda Bulundu
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, ihtiyaç sahibi 128 kız çocuğuna yönelik hediye paketleri hazırlayarak, onların kişisel ihtiyaçlarını karşıladı. Oda Başkanı Mehmet Yüksel, iyilik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, ihtiyaç sahibi 128 kız çocuğuna yardımda bulundu.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO), 128 kız öğrenci için hediye paketleri hazırladı. Hediyeleri öğrencilere veren oda başkanı Mehmet Yüksel, "Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası olarak, 128 evladımızın tüm temel kişisel ihtiyaçlarını A'dan Z'ye karşılamış bulunmaktayız. İyiliğin ve dayanışmanın önemini vurgulamak adına bu süreci sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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