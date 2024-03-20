Diyarbakır Barosu, Yavuz Ertürk davasının zaman aşımından düşürülmesine tepki gösterdi

AHMET ÜN

Diyarbakır Barosu, 1993 yılında Kulp ilçesinde 11 köylüyü öldürme emri verdiği iddiasıyla yargılanan emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk'ün davasının Yargıtay tarafından zaman aşımından düşürülmesine tepki gösterdi. Baro, "1990'lı yıllarda kamu görevlilerince işlenen başta yaşam hakkı olmak üzere ağır insan hakları ihlallerine konu suçlarda, yargının cezasızlık pratiği maalesef sistematik bir devlet politikasına dönüşmüştür. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımının işlemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kulp ilçesinde 1993 yılında yürütülen askeri operasyonlarda gözaltına alınan ve 5 Kasım 2004'te de toplu mezarda bulunan 11 kişiyi öldürme emri verdiği iddiasıyla 'taammüden öldürmeye azmettirmek' ve 'halkı isyana teşvik suçlarından' yargılanan dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk'ün davası zaman aşımı gerekçesiyle Yargıtay tarafından düşürüldü. Diyarbakır Barosu, Yargıtay'ın kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kulp ilçesi Alaca köyünde, 1993 yılında 11 sivil insanın operasyona çıkan askeri birlik tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybettirilmesi davasında; Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Eylül 2018 tarihinde açık tanık beyanları ve somut delillere rağmen sanık hakkında beraat kararı vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 5 yılı aşan istinaf ve temyiz sürecinden sonra zamanaşımı gerekçesiyle dosya hakkında düşme kararı vermiştir. 1990'lı yıllarda kamu görevlilerince işlenen başta yaşam hakkı olmak üzere ağır insan hakları ihlallerine konu suçlarda, yargının cezasızlık pratiği maalesef sistematik bir devlet politikasına dönüşmüştür. Benzer birçok dava dosyası güvenlik gerekçesiyle önce ülkenin batı illerine nakledilmiş, sonrasında tek tek beraat ya da zamanaşımı gerekçesiyle cezasızlıkla sonuçlanmıştır. Diyarbakır Barosu olarak insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımının işlemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyor, ilk günden beri takip ettiğimiz 'Kulp Katliamı Davasında' hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız."