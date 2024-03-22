Diyarbakır Barosu: Nevruz kutlamalarında gözaltına alınan çocukların hukuki sürecini takip edeceğiz

AHMET ÜN

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 166 kişiden 38'inin çocuk olduğunu belirterek "Çocuklar hakkında yapılan gözaltı ve diğer işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirtir ve hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'da dün gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında aralarında çocukların da olduğu 166 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Barosu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel kıyafet ve motiflerle Newroz kutlamalarına katılan çocuklar, bu kıyafet ve semboller gerekçe gösterilerek keyfi olarak gözaltına alınmıştır. Alanda bulunan çocuklardan 38'i 'örgüt propagandası' suçundan adli işlem başlatılması şeklindeki talimat ile gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştür. İlgili işlemler tarafımızca takip edilmiştir. Newroz kutlamalarına katılım nedeniyle çocuklar hakkında yapılan gözaltı ve diğer işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirtir ve hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."