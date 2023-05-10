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Diyabet hastası çocuk ve gençlere glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı

Diyabet hastası çocuk ve gençlere glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sosyal yardım alan ailelerin diyabet hastası çocuk ve gençlerine koldan ölçüm yapan glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sosyal yardım alan ailelerin diyabet hastası çocuk ve gençlerine koldan ölçüm yapan glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı.

Emirdağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sosyal yardım faydalanıcısı ailelerdeki diyabet hastası çocuk ve gençlere koldan ölçüm sağlanabilen glikoz ölçüm cihazları dağıtıldı. Aileler çocuklarının hayatını kolaylaştıran cihazı dağıtan SYDV yetkililerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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