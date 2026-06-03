Sivas'ta karışıklığa sebep olan köyün adı değişti

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı bulunan ve adı nedeniyle karışıklıklara sebep olan Gözecik köyünün adı 'Puruönü' olarak değiştirildi.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı bulunan Gözecik köyü, aynı isimdeki köy nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadı. Yıllar içerisinden birçok karışıklığın yaşandığı köy ile ilgili İl genel Meclisi'ne isim değişikliği teklifi götürüldü. İlgili komisyonlarca yapılan incelemelerin ardından köyün isminin değiştirilmesine karar verildi. İl Genel Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda köyün ismi 'Puruönü' olarak değiştirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı