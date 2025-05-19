Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze harekatına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze harekatına sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki kara harekatına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada harekatın barış girişimlerini zayıflattığı belirtildi. Açıklamada ayrıca uluslararası toplum harekete geçmeye davet edildi.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki kara harekatı sonrasında açıklama yaparak durumun barış girişimlerini zayıflattığını belirtti.

İsrail'in Gazze'de başlattığı kara harekatı sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır" denildi.

"ACİL ATEŞKES ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Bu durum, İsrail'in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir. Gazze'nin farklı bölgelerinde yürütülen operasyonların derhal sona erdirilmesi, Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesi ve acil ateşkes sağlanmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"ULUSLARARASI CAMİAYI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Uluslararası toplumun bölgede barış için harekete geçmesi davet edilen açıklamada, "Bölgesel barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atması büyük önem arz etmektedir. Uluslararası camiayı hukuki ve insani yükümlülükleri doğrultusunda harekete geçmeye davet ediyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde geniş çaplı kara harekatı başlattığını duyurmuş, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichai Adrai yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün Savunma Kuvvetleri'ne bağlı muvazzaf ve yedek kuvvetler Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu'nun bir parçası olarak Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı bir kara harekatı başlattı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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