Dijital Pazarlama Projesi'nin personel eğitimi Portekiz'de gerçekleşti

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) proje ortağı olduğu ve Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yürütülmekte olan, ERASMUS+ Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar-Yetişkin Eğitimi programı çerçevesinde gerçekleştirilen 'Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (Safe Digital Marketing for Agripreneurs)' adlı projenin kısa süreli personel eğitim etkinliği proje ortaklarından olan bir teknoloji şirketinin ev sahipliğinde Portekiz'de gerçekleşti.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin eğitim etkinliğine; proje ortağı 9 kurum ve kuruluş, ADÜ'den Prof. Dr. Göksel Armağan, Dr. Öğr. Üyesi Taner Arabacıoğlu ve Çağrı Kesen katıldı. Dört gün süren toplantıda; e-öğrenme, öğrenme yönetim sistemleri, H5P, web 2.0 araçları ve etkileşimli içerik tasarımı ile projenin Moodle eğitim platformunun kullanımı konularında teorik, pratik ve atölye çalışmalarına dayalı eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimler sonunda proje fikri çıktılarını oluşturmada örnek tasarımlar yapıldı ve bu tasarımlar üzerinden fikir alışverişinde bulunuldu.

Projenin uygulama kurallarının gözden geçirildiği, yaygınlaştırma faaliyetlerinin ele alındığı ve iş paylaşımlarının yapıldığı toplantı, genel değerlendirme ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi. - AYDIN