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Didim'de 'Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum' Projesi İle Kadınlar Unutulmadı

Didim'de 'Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum' Projesi İle Kadınlar Unutulmadı
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Didim Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde emekçi kadınlar ziyaret edilip hediyeler verildi. Proje ile kadınların kendilerini değerli hissetmeleri sağlandı.

Didim Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum" projesi kapsamında 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde özel olarak ilçedeki emekçi kadınlar ziyaret edilerek, hediyeler verildi.

25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında Didim Kaymakamlığınca hazırlanan çalışma büyük beğeni topladı. Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum" projesi kapsamında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli sektörlerde çalışan kadınlar işyerlerinde ziyaretlerde bulunurken, sokaklarda gezen kadınların da özel günlerini unutmadı. Proje kapsamında kadınlara önce kendilerini değerli hissettiren sözlerden oluşan metinler verildi. Kadınlara daha sonra Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum" projesini anlatan tanıtım broşürleri ile minik hediyeler verdi. Emniyet güçlerince yapılan çalışma, kadınların büyük beğenisini toplarken, birçok kadının ise kendilerine yönelik bu çalışmada duygulandıkları görülürken, projede emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti. Proje için hazırlanan video Didim Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarına paylaşılırken, paylaşımlar büyük ilgi gördü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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