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Didim Belediyesi'nin 2023 yılı son meclis toplantısı yapıldı

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Didim Belediyesi'nin 2023 yılı son meclis toplantısında gündemdeki 5 madde karara bağlandı. Toplantıda, sözleşmeli personel ücreti, geçici işçi vizesi, belediye başkanına yetki verilmesi, borçlanma yetkisi ve taşınmaz satışı konuları ele alındı.

Didim Belediyesi'nin 2023 yılı son meclis toplantısı yapılırken, toplantıda gündemdeki 5 madde karara bağlandı.

Didim Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın şehir dışında olması sebebiyle toplantıya Meclis Başkan vekili Celalettin Erol başkanlık ederken, toplantıya 5 meclis üyesi mazeretli olarak katılmadı. Gündemin ilk maddesinde 2024 yılı için sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi" konusu ele alındı. Madde Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise 2024 Mali Yılı Geçici İşçi Vizesi" konusu ele alındı. Madde oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Belediye başkanına yetki verilmesi konusu ele alındı. Madde kapsamında belediyede çalışan memurlarla iş sözleşmesi yapması konusunda oy birliğiyle yetki verildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise borçlanma yetkisi konusu ele alındı. Madde kapsamında Didim Belediyesinin 127 milyon TL'lik kredi çekebilmesi için Başkan Atabay'a yetki istendi. Madde Cumhur ittifakının hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde ise taşınmaz satışı konusu ele alındı. Madde plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Toplantıya başkanlık eden Meclis başkan vekili Celalettin Erol komisyonlara sevk edilen iki madde için yeniden ikinci oturumu yapılması önerisi kabul edilmesinin ardından toplantıya 15 dakika ara verildi. Meclis toplantısının ikinci oturumuna Meclis üyesi Mevlüt Kandil mazeretli olarak katılmadı. Komisyonlara sevk edilen iki madde 2024 yılı için sözleşmeli personel ücretinin Belirlenmesi" konusu oy birliğiyle kabul edilirken, ikinci madde olarak yer alan taşınmaz satışı konusu oy çokluğuyla kabul edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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