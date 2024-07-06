Devrek'te yaz sezonu alışveriş stantları kurulmaya başlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde her yıl geleneksel olarak kurulan alışveriş stantlarının montajlarına başlandı. Yiyecek, içecek, kıyafet ve diğer tüketim ürünlerinin satıldığı ve sergilendiği stantlar altı metre kareden oluşuyor.

Devrek'in Karşıyaka Mahallesine kurulan 200 adet olarak montajları gerçekleştirilen stantlar yaklaşık iki ay açık kalacak ve kura çekilerek hak sahiplerine teslim edilecek - ZONGULDAK