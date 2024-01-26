Devlet Hastanelerinin Depreme Dayanıklı Hale Getirilmesi İstendi

KERİM UĞUR

Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesinin depreme dayanaksız olduğu iddialarının ardından devlet hastanelerinin durumu bir kez daha gündeme geldi. Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Türkiye'deki tüm devlet hastaneleri depreme dayanıklı hale getirilsin" dedi.

Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül'ün Menteşe ilçesinde bulunan devlet hastanesinin bazı bölümlerinin depreme dayanıksız olduğu iddialarının ardından CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'nın da Denizli Devlet Hastanesi için 2017 yılında hazırlanan deprem analiz raporlarının sonuçlarını TBMM gündemine taşımasıyla devlet hastanelerinin durumu bir kez daha gündeme geldi.

Konuyu ANKA Haber Ajansına değerlendiren Başkan Doğruyol "Türkiye'de 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Bu depremle beraber sağlık kuruluşlarımızın ne kadar önemli olduğunu tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızla hep beraber gördük. ve şu an itibarıyla ülkemizde yüzlerce devlet hastanesi, binlerce sağlık kuruluşunun depreme dayanıksız olduğunu herkes bilmektedir. Bu hastanelerin bir an önce depreme dayanıklılığıyla ilgili yenilenmesinde ihtiyaç olan yerlere yeni hastaneler yapılmasında büyük bir yarar vardır. Sadece İzmir ilimizde bile 12 tane devlet hastanemiz depreme dayanıksızdır. ve dün itibarıyla yine Muğla'daki Menteşe Devlet Hastanesi'nin depremi dayanıklısı olduğu da ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı tüm Türkiye'deki sağlık kuruluşlarımızın, devlet hastanelerimizin depreme dayanıklı hale getirilmesi ve bir afet durumunda bu hastanelerin bu sağlık kuruluşlarının vatandaşa hizmet etmesi gerekmektedir. Yıkılan hastanelerin içerisinde hem vatandaşlarımız hem de sağlık çalışanlarımız hayatını kaybetmektedir. Hatay depreminde görüldüğü gibi. Bundan dolayı acilen devlet hastaneleri yenilenmeli. Hatta sağlık personelinin, askerimizin, polisimizin bile kaldıkları binalar kendi inisiyatiflerine bırakılmamalı daha sağlam binalarda oturmaları sağlanmalıdır. Bu da lojman usulüyle olabilir. Bu çerçevede de çalışmaların yapılmasında büyük yarar vardır" diye konuştu.