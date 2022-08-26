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Denizli yerel haberleri: Merkezefendi'de Sevindik Mahallesinin Üstyapı Protokolü İmzalandı

Yerel Haberler

Denizli yerel haberleri: Merkezefendi'de Sevindik Mahallesinin Üstyapı Protokolü İmzalandı

Denizli haberine göre Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sevindik mahallesinde yapılacak üstyapı çalışmaları için, ihaleyi kazanan firmayla protokol imzaladı. Başkan Doğan, “Çalışmalara en kısa süre içinde başlayacağız. Sevindik mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sevindik mahallesinde yapılacak üstyapı çalışmaları için, ihaleyi kazanan firmayla protokol imzaladı. Başkan Doğan, "Çalışmalara en kısa süre içinde başlayacağız. Sevindik mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ihalesi yapılan Sevindik mahallesinin üstyapı protokolü imzalandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Nevzat Ökmen Doğuş İnşaat yöneticileri ile Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürü'nün katılımıyla protokol imzalandı. Protokol kapsamında çalışmalar en kısa süre içerisinde başlayacak.

"VATANDAŞIMIZ RAHAT EDECEK"

Üstyapı çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sevindik mahallemizdeki üstyapının yapılması için ihalemizi gerçekleştirdik ve protokolümüzü imzaladık. Sevindik mahallemizde uzun zamandır beklenen üstyapı çalışmalarına en kısa süre içerisinde başlayarak vatandaşımızın yaşam standardını yükselterek ulaşım konforu sağlayacağız. İmzaladığımız protokol, Sevindik mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Merkezefendi Şeniz Doğan Yerel Haberler

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