Vali Coşkun; "Türk milleti, her coğrafyaya hakkı, adaleti, barışı ve huzuru götürmüştür"

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda insan haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı, adalet ve hoşgörü çağrısında bulundu.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Türk milleti, tarih boyunca adım attığı her coğrafyaya hakkı, adaleti, barışı ve huzuru götürmeyi bir görev bilmiş; farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü temelinde bir zenginlik olarak görmüştür" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; "İnsan hakları; din, dil, ırk, siyasi görüş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, tüm insanların yalnızca insan olmalarından kaynaklanan haklarıdır. İnsanlığın ortak kazanımları açısından bir kilometre taşı niteliğindeki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insan haklarının bütüncül yapısını yansıtmakta; temel hak ve özgürlüklerin ilk kez evrensel düzeyde korunmasını öngörmektedir. Asırlara dayanan birlikte yaşama kültürümüz; insana saygıyı, adaleti, hoşgörüyü ve insan haklarının korunmasını medeniyetimizin temel taşı haline getirmiştir. Aziz milletimiz, tarih boyunca adım attığı her coğrafyaya hakkı, adaleti, barışı ve huzuru götürmeyi bir görev bilmiş; farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü temelinde bir zenginlik olarak görmüştür. Devletimiz, tüm insanların doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ilk imza atan ülkelerdendir. Yalnızca kendi vatandaşlarının değil, dünyanın neresinde olursa olsun ötekileştirilen, zulme uğrayan ve sesi kısılmaya çalışılan tüm mazlumların da güvenilir bir limanı olmayı kararlılıkla sürdüren ülkemiz; her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, sosyal adaleti güçlendirmek için güçlü bir irade ortaya koymaya devam etmektedir" diye konuştu.

"Barış, adalet ve huzur içinde bir gelecek inşa edebilmemiz; insan onurunu temel alan bir anlayışla, tüm ülkelerin temel hak ve özgürlüklerin korunması için iş birliği yapmasına bağlıdır" diyen Vali Coşkun, "Dünyanın birçok bölgesinde hala çok vahim insan hakları ihlallerinin yaşandığı göz önüne alındığında, bu sorumluluk daha da önem kazanmaktadır. Temennimiz; insan onurunun korunduğu, hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir dünya düzeninin tesis edilmesidir. Evrende olup biten her şeyin insanla anlam kazandığı göz önünde bulundurulduğunda, bireylerin haklarının korunmasının demokratik, adil ve huzurlu bir toplum düzeni için vazgeçilmez olduğu açıkça görülmektedir. İnsan haklarının günlük yaşamımıza yön veren, çoğu zaman farkına bile varmadan güvendiğimiz en temel değerler olduğunu hatırlatması bakımından bu anlamlı gün, büyük bir önem taşımaktadır. Bu vesileyle tüm insanlığın mutlu, huzurlu ve müreffeh bir geleceğe yaşamasını diliyor; İnsan Hakları Haftası kapsamında tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
