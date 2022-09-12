Denizli haberleri: Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: Eğitimin Her Zaman Rahat Koşullarda Gerçekleşmesi İçin Çalışıyoruz

Denizli yerel haberi | Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin Muratdede Mahallesi’nde yaptığı Gamateks-Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi’nde eğitim başladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak eğitimin her zaman rahat koşullarda gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracak olduğumuz gündüz bakımevlerinde çocuklarımız çağdaş, donanımlı ve ferah bir ortamda vakit geçirecek. Hem bizlerin hem de ailelerin içi bu yönde çok rahat. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin Muratdede Mahallesi'nde yaptığı Gamateks-Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi'nde eğitim başladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak eğitimin her zaman rahat koşullarda gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracak olduğumuz gündüz bakımevlerinde çocuklarımız çağdaş, donanımlı ve ferah bir ortamda vakit geçirecek. Hem bizlerin hem de ailelerin içi bu yönde çok rahat. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin Muratdede Mahallesi'nde yaptığı Gamateks-Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi bugün faaliyete başladı. Dört sınıftan oluşan gündüz bakımevinde, 86 öğrenci eğitim alacak. Belediye Başkanı Doğan, ilk eğitim gününde Bakımevi'ni ziyaret etti. Önceliğin her zaman eğitim olduğunu ve gündüz bakımevlerinin sayısını arttırmak istediklerini söyleyen Doğan, yapılan yazılı açıklamaya göre şunları kaydetti:

"Muratdede Mahallemize kazandırdığımız kreşimizde ilk günün heyecanını yaşıyor, Merkezefendi Belediyesi olarak eğitimin her zaman rahat koşullarda gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracak olduğumuz gündüz bakımevlerinde çocuklarımız çağdaş, donanımlı ve ferah bir ortamda vakit geçirecek. Hem bizlerin hem de ailelerin içi bu yönde çok rahat. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceğiz."