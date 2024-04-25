Denizli'de Ana Sınıfı Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de ana sınıfı öğrencilerine hayvan sevgisi aşılanması için düzenlenen uygulamalı eğitim, renkli görüntülere sahne oldu.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocuklarda hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması amacıyla, İl genelinde bulunan okulların ana sınıflarında minik öğrencilere yönelik farkındalık eğitimlerine başlandı.

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Hakan Bolat ve şube müdürlüğündeki veteriner hekimler tarafından verilen eğitimlerde çocukların hayvanları tanıması, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması ve Veteriner Hekimlik mesleğinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda minik öğrencilere verilen eğitimlerde çocukların hayvanları görerek tanımaları, dokunmaları böylece duygusal bir bağ oluşturmak için sınıflara canlı hayvanlar getirilerek, belki de hayatlarında ilk defa hayvanlarla temas eden çocukların mutlulukları ve sevinçleri görülmeye değerdi. - DENİZLİ