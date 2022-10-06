Denizlerde palamut bolluğu devam ediyor Balıkçı Kenan Balcı: "Her şeyden bıkılır ama palamuttan bıkılmaz"İSTANBUL Denizlerde palamut balığı akını devam ediyor.

Denizlerde palamut bolluğu devam ediyor

Balıkçı Kenan Balcı : "Her şeyden bıkılır ama palamuttan bıkılmaz"

İSTANBUL Denizlerde palamut balığı akını devam ediyor. Palamutun 10'dan farklı şekilde yapılabileceğini söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, "Her şeyden bıkılır ama palamuttan bıkılmaz. Bugün tava, ertesi gün haşlama, diğer gün fırın. Çünkü Omega 3 kaynağı" dedi.

Son günlerde Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'de devam eden palamut balığı akımı devam ediyor. Bir kiloyu geçkin palamut, tezgahlarda satılan en ucuz balık olurken, vatandaşın ise dikkatini çekiyor. Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu, Balıkçı Kenan Balcı, palamut balığını tuzlanarak saklamanın püf noktalarını anlatırken haşlama, fırın, tava ve lakerda pişirme tarifi verdi. Güneş görmeyen bir yerde oda sıcaklığında bekleterek aylar sonrası için de tüketilmeye hazır olacağını söyleyen Balcı, "Her şeyden bıkılır ama palamuttan bıkılmaz" dedi.

Konu ile ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı, "Her şeyden bıkılır ama palamuttan bıkılmaz. Bugün tava, ertesi gün haşlama, diğer gün fırın. Çünkü Omega 3 kaynağı. Ekmekten, salatadan ucuz palamut. Palamut'un boyu, balıkçının boyunu geçti. Palamut'u şişlik olarak yaz için hazırlıyoruz. Başka çeşit balıkta 300 gram yersiniz doymazsınız ama palamut'tan 150 gram yediğiniz zaman doyarsınız çünkü eti çok sıkıdır. 10 çeşit palamut yemeği yapabilirsiniz. Palamut'u fileto şeklinde kestirdiğimiz zaman bir ay sonrası için hatta yaz için hazırlıyoruz. Hem en lezzetlisi hem de en ucuzu. Palamut fileto ve lakerda da yapabilirsiniz. Güneş görmeyen bir yerde oda sıcaklığında bekleterek aylar sonra yiyebilirsiniz" dedi.