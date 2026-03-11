Defne Devlet Hastanesi personeli iftar programında bir araya geldi

Hatay'da hizmet veren Defne Devlet Hastanesi'nde hastanede görevli personellerin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının maneviyatını pekiştirmeye yönelik gerçekleştirilen iftar programına hastane personeli yoğun ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik ortamında gerçekleşen iftarda 300 personele özel mangal kuruldu ve ızgara çeşitleri hazırlandı.

Vatandaşların sağlığı için 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık personelleri, geleneksel hale gelen ce her yıl gerçekleşen iftar programından ötürü memnun olduklarını dile getirdiler.

Defne Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu, Ramazan ayının maneviyatının hissedildiği iftar programında personellerin sohbet ortamında kaynaştığını söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı