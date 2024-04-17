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Datça'da teknelerin fırtınayla imtihanı kamerada

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısının ardından Datça ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve kıyıya döven dalgalar, teknelerde büyük tehlikeye neden oldu. Fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bulunan tekneler büyük tehlike atlatırken, fırtınanın hızı zaman zaman saatte 50-60 kilometreye ulaşırken, tekne sahipleri ve vatandaşlar teknelerin alabora olmaması için büyük gayret sarf etti. Fırtına nedeniyle deniz seviyesi de yükselirken, sahilde bulunan restoranlar da tehlike atlattı. Restoran içlerine kadar yükselen deniz suyu sonrası müşteriler restoranları boşalttı. Kenarda bağlı olan tekneleri kurtarmaya çalışan vatandaşlar denizdeki kuvvetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşadılar.

Datça'da teknelerin fırtınayla imtihanı kamerada

MUĞLA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısının ardından Datça ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve kıyıya döven dalgalar, teknelerde büyük tehlikeye neden oldu.

Fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bulunan tekneler büyük tehlike atlatırken, fırtınanın hızı zaman zaman saatte 50-60 kilometreye ulaşırken, tekne sahipleri ve vatandaşlar teknelerin alabora olmaması için büyük gayret sarf etti.

Fırtına nedeniyle deniz seviyesi de yükselirken, sahilde bulunan restoranlar da tehlike atlattı. Restoran içlerine kadar yükselen deniz suyu sonrası müşteriler restoranları boşalttı. Kenarda bağlı olan tekneleri kurtarmaya çalışan vatandaşlar denizdeki kuvvetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşadılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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