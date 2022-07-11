'Darısekisi Örnek Köy'de Etkinlik Atölyeleri Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Darısekisi Örnek Köy'de temmuz ayı etkinlikleri başladı. Etkinliklerin ilk gününde misafirler, ' Çocuk Atölyesi' ve 'Tarım Atölyesi'nde uzmanlarla bir araya geldi.

Kooperatifçiliği köy halkına anlatmak, bilinçli üretimi desteklemek, geleneksel tarım ve pişirme yöntemlerini yeni nesile aktarmak, organik tarım yapmak, üretimi yerli tohum ile yapmak, doğa sporları ve doğal yaşamı vurgulayarak köyleri cazibe merkezi haline getirmek, köy turizmini canlandırmak ve istihdam sağlamak hedefleri ile hayata geçirilen Darısekisi Örnek Köy'de temmuz ayı etkinlikleri başladı.

13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerde; Çocuk Atölyesi, Tarım Atölyesi, Çevre Atölyesi, Geleneksel Çocuk Oyunları Atölyesi, Yöresel Ürün Üretim Atölyesi, Kompost Gübre Yapımı Atölyesi, Yörük Müzikleri Gecesi, Söyleşi Workshop: Yörük Yemekleri, Yörüklerde Gelin İndirme Töreni, Söyleşi: Edebiyat ve Yörük Kültürü, Yazlık Sinema Gösterimi ve Masal Destan Efsane Gecesi gibi programlar yer alacak.

Mersinlileri çocukları ile birlikte etkinliklere katılmaya davet eden Tarımsal İşler Daire Başkanlığı görevlisi Endüstri Mühendisi Esin Aşlar, "Bugün çocuklarımız için etkinliğimiz fasulye çimlendirme ile başladı, ayrıca onlar için dans etkinlikleri düzenleniyor. Aynı zamanda emeklilerimiz burada, onları da ağırlamaktan çok mutluyuz. Sonrasında etkinliklerimiz devam edecek. Çevre atölyesi, oyun atölyesi gibi birçok atölye düzenlemesi yapıldı. Tüm Mersinlileri, çocuklarımızla beraber etkinliklerimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi görevlisi Vahide Dengiz ise "Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde, ilk örnek köyümüz olan Darısekisi Örnek Köyü'nde bir aylık programımızın ilk günündeydik. Çocuklarımız, büyüklerimiz ve hatta yaşlılarımızla buluştuk. Tarım atölyesi olarak çocuklarla tohum çimlendirdik. Sonrasında dans ve diğer etkinliklerimizle devam ettik. Yetişkin ve yaşlılarımıza da tarım hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Programlarımız devam edecek. Köylü kadınlarımızla burada üretim yapıyorlar hep beraber. Çarpana atölyemiz var, onlara da destek verilecek. Örnek köyümüze tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Etkinliklere katılan miniklerden Beril Ilıbaba, "Daha önce buraya gelmemiştim. İlk kez geldim. Çok sevdim. Fasulye ektik, suladık. Çok eğlenceliydi, sonrasında tekrar yapmak isterim. Arkadaşlarıma da yaptıklarımı anlatacağım" diyerek duygularını paylaştı.

ANKA / Yerel