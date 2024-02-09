Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta Vatandaşların Taleplerini Yerine Getiriyor

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta vatandaşların taleplerini yerine getirmeye ve kamu kurum kuruluşların yanı sıra okul ziyaretlerine devam ediyor.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta bir taraftan vatandaş taleplerini yerine getirmek için çalışmalar yaparken diğer taraftan da kamu kurum kuruluşların yanı sıra hane ve okul ziyaretlerine de devam ediyor.

Bu kapsamda Gürköy Mahallesi Merkez Camii'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Yakuta Karacaağaç Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşın talebi ile ilgili incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yakuta daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte, Çiftlik Ortaokulu'nu ve Öztaş Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Yakuta; okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. - MUĞLA