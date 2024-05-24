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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında, Vatandaşla Buluşma Programı çerçevesinde, Mayıs Ayı Muhtar Toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı. Muhtarların istek ve talepleri dinlendi, çözüm yolları arandı ve mahallelerde yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler aktarıldı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında vatandaşla buluşma programı çerçevesinde "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında, Vatandaşla Buluşma Programı çerçevesinde, Mayıs Ayı Muhtar Toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda, muhtarların istek ve talepleri dinlendi. Muhtarların sorunlarını ve önerilerini dile getirme fırsatı buldukları toplantıda, çözüm yolları arandı. Ayrıca muhtarlara mahallelerde yapılması planlanan etkinlik ve hizmetler hakkında bilgiler aktarıldı.

Muhtarlardan mahallelerde huzur ve güvenliğin devamının sağlanması için vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeleri ve vatandaşların istek ve şikayetlerinin kısa süre de yetkili makamlara iletmeleri istendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mesut Yakuta Kaymakamlık Dalaman Yerel Politika Güncel Haberler

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