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Dalaman İlçe Sağlık Müdürü ve UMKE Görevlileri Kaymakamı Ziyaret Etti

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Dalaman İlçe Sağlık Müdürü Filiz Koçyiğit ve UMKE görevlileri, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ziyaret etti. Ziyarette, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı ve teşekkür edildi.

Dalaman İlçe Sağlık Müdürü Filiz Koçyiğit ve UMKE görevlileri Dalaman kaymakamı Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret etti.

1-7 Aralık tarihleri arasında Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeni ile Dalaman İlçe Sağlık Müdürü Filiz Koçyiğit ve UMKE yetkilileri Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ziyaret etti. Kaymakam Yakuta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken İlçe Sağlık Müdürü Filiz Koçyiğit Dalaman'da İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı. UMKE görevlileri Dalaman ve çevresinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta misafirlerinin 112 Acil Sağlık Personeli çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlayarak ziyaretten dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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