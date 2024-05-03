DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan Dünya Basın Özgürlüğü Günü Mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Yönetim Kurulu adına 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 3 Mayıs gününün Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Özsoy, "Basın mensupları, kamu görevi olarak, vatandaşların doğru haber alma ve bilgilendirme hakkını sağlamak için görevlerine cansiperane bir şekilde devam etmektedir. Basın emekçilerine minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz " dedi.

Diğer sektörlerde olduğu gibi basın sektörünün de problemleri bulunduğunu anlatan Özsoy, mesajında: "Basının varlığını sürdürebilmesi için günümüze kadar alınan teşvikler devam ettirilmeli, yenileri ilave edilmelidir" diye konuştu.

Basın özgürlüğünün, sadece gazetecilerin haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğü olmadığını, aynı zamanda halkın da doğrudan haber alma özgürlüğü anlamını taşıdığını söyleyen Özsoy, şunları ifade etti: "Umut ediyoruz ki, daha güzel günlere ulaşırken, özgür basının da devam ediyor olması gerekmektedir. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün kutlandığı bu günün, gazetecilerin ve çalıştıkları kurumların mesleklerini özgürce, ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olarak sürdürdükleri, çağın gerekleri ile donanımlı, basın özgürlüğünün de yeni açılımlar ve güvencelerle genişletilerek, iletişim özgürlüğüne dönüştürüleceği, hukuki düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir süreç olarak kutlanması çok sevindirici olacaktır.

Bunun yanı sıra gazetecilerin, basın kuruluşlarının elbette sorunları vardır, ancak ve sorumlulukları da bulunmaktadır. Bugün yazılı, görsel ve işitsel basının yanı sıra internet medyasının da basın alanına dahil olmasıyla, gazetecilerin sorumlulukları artmıştır. Bilinmelidir ki; sorumluluklarımız sorunlarımızın önündedir. Sorumluluklarımız ülkemizin öncelikleri, bölünmez bütünlüğümüz, vatanımız ve bayrağımızdır ve ülkemizin geleceğidir. Bu uğurda üzerimize düşen görevi geçmişte yaptık, günümüzde yapmaya devam ediyoruz ve gelecekte de yapacağımızı ve buna her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Günümüz kutlu olsun." - ERZURUM