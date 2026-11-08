Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanlığı’na Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Kasım'da gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın

İstanbul’da 2 ayrı operasyon! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın
Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli

Beşiktaş, yıldız ismine "Güle güle" dedi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti’den istifa etti71

Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Bursa'da eğlence merkezine pompalı tüfekli saldırı! Mekandan atılan şüpheliler 1 saat sonra geri döndü

Mekandan atıldılar, 1 saat sonra pompalı tüfekle geri döndüler
“İçi boş” diyerek tetiğe bastı, genç esnafın sonu oldu! O anlar kamerada16

"İçi boş" diye tetiğe bastı, sonrası felaket

Polonya'da bir kişi aracın içinden insanlara ateş açtı: 6 ölü, 15 yaralı

Tarihi meydanda aracın içinden ateş açtı! 6 ölü, 15 yaralı
Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı

Traş keyfi kanlı bitti: Üzerlerine kurşun yağdı