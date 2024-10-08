Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ziyareti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Uğur Ülgen'i ziyaret ederek, basının faaliyetleri ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Uğur Ülgen'i ziyaret etti.

Müdür Ülgen, İl Jandarma Komutanı Yağan ile Müdür Mahmut Ay'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğünün görev ve faaliyetleri ile basının çalışmalarını kolaylaştırmaya dönük yapılan işlemler konularında bilgilendirildi. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülen operasyonlar, suç önleme faaliyetleri ve halkın güvenliğini sağlama çabaları hakkında basında yer alan haberlerin de değerlendirildiği ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dezenformasyonun önlenmesine dair alınan tedbirler de dile getirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yerel Haberler Uğur Ülgen Mahmut Ay Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Yerel Yağan Albay

Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi

İmam, cemaatten değil Sıla bebekten helallik istedi

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi? CANLI İZLEME LİNKİ Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ziraat Türkiye Kupası maçları! Bugün hangi maçlar var? ZTK maç takvimi Bahar bu akşam var mı? 8 Ekim Bahar dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri! Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? 9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 9 Ekim İstanbul Hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu nereli? Mert Günok kadrodan neden çıkarıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.