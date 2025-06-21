Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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