Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin'de Temelini Attığı Tesiste 4 Yıldır Çivi Çakılmadı - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2018 haziran seçimlerinden 10 gün önce temelini attığı Tarsus-Kazanlı Kıyı Kesimi Turizm Projesi'nde 4 yıldır hiçbir girişimde bulunulmadı. Alt yapısı tamamlanan bölge için turizm yatırımlarına dönük tahsislere rağmen yıllardır yatırım yapılmaması tepki çekti. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, 2"Kendileri burayı görmedi, Tarsus'ta attı buranın temelini. Dileriz burayı görür ve sahip çıkar. Bu proje artık Sayın Cumhurbaşkanımızın projesidir. Dileriz burayı yakından inceler ve tahsis sahiplerini buraya bir an önce gönderir ve onlarda yatırımlarına başlarlar" dedi.

Mersin'de temeli 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Tarsus-Kazanlı Kıyı Kesimi Turizm Projesi'nde 4 yıldır tek bir çivi dahi çakılmadı. Turizm tesisleri kurulacağı söylenen yerlerde bugün beton, demir kalıntıları ile yöre sakinlerinin getirdiği arı kovanları var. Atılan temel olduğu gibi dururken, alt yapısı hazır olan bölgeye yatırım için başvuran şirketler arasında Limak da yer alıyor.

ÇEYREK ASIRDIR MERSİN GÜNDEMİNDE

Tarsus-Kazanlı Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi Projesi, çeyrek asırdan fazla süredir Mersin kamuoyunun gündeminde bulunuyor. Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) ilk kez 1992'de Tarsus-Kazanlı Projesi'ni gündeme getirmişti. Proje, Kazanlı'dan başlayıp Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü yere kadar olan bölgede 17 bin dönümlük alanda uygulanacaktı. Özellikle golf turizmine yönelik tesislerin yapılmasıyla, Mersin önemli bir turizm yatırımına ev sahipliği yapacaktı.

2004 yılına kadar bekletilen projeye ilk ciddi hamle ise dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. 11 Ocak 2004 tarihinde İstanbul'da yapılan "Türkiye'nin 2010 Turizm Vizyonu ve II. Hamle Dönemi" konulu basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Bunlardan biri Tarsus Turizm Bölgesi projemizdir. Bu yıl içinde başlanıp 2007 turizm sezonu başlarken tamamlanmış olacaktır" demişti.

YER TAHSİSİ YAPILDI

Mersin'de 2007 sezonuna yetişeceği söylenen proje, 2006 tarihine kadar Turizm Bakanlığı'nda bekletilirken, mart sonunda IC Holding, Özaltın Grup, PETA Mühendislik, Limak Grup ve Arma Şirketler grubuna yer tahsisleri yapıldı. Yer tahsisi yapılan aralarında hükümete yakın Limak'ın bulunduğu dev firmalar bölgede hiçbir yatırım yapmadı. 10 bin kişiye iş ve kentin turizm için kurtuluşu olarak düşünülen proje hayata geçirilemedi.

TEMELİ TARSUS'TA ATILDI

2018 yılına gelindiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesinin temel atma törenine katıldı. Tarsus'ta yapılan toplu temel atma töreninde konuşan Erdoğan, Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi'nde yapılan bu yatırımın bölge turizmi açısından kırılma noktası olacağını vurgulamış, 8 bin yatak kapasiteli bu yatırımla yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını dile getirmişti.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ise yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, devletten tahsis alan firmaların yatırımlarını gerçekleştirmesi çağrısında bulundu. Engin, "Ya yatırımları gerçekleştirsinler ya da tahsisleri iptal edilsin. Bu bölgeye yatırım yapacak yerli ve yabancı birçok firma var" dedi.

"CUMHURBAŞKANI BURAYI GÖRMEDEN TEMEL ATTI"

Şantiye temelinin 2018 yılında yapılan seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığını hatırlatan Engin şunları söyledi:

"Kendileri burayı görmedi, Tarsus'ta attı buranın temelini. Dileriz burayı görür ve sahip çıkar. Bu proje artık Sayın Cumhurbaşkanımızın projesidir. Dileriz burayı yakından inceler ve tahsis sahiplerini buraya bir an önce gönderir ve onlarda yatırımlarına başlarlar. Eğer tahsis sahipleri bu bölgeye gelmezlerse bu bölgeye talipli çok. Yerli ve yabancı firmalardan buranın isteklileri var. Yeter ki tahsis sahipleri ya yapsın ya gelsin ya da tahsisler iptal edilsin. Mersin'de de bunu yapabilecek firmalar var. Çünkü böyle planlaması tamamlanmış alan hiçbir yerde yok. Biz Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, yetkililerimiz, muhalefetiyle, milletvekili, valisiyle, belediye başkanları, sivil toplu kuruluşlarıyla bu projeye sahip çıkılsın istiyoruz. Bu proje Mersin'in kalkınmasının en büyük anahtarıdır. Bu projeyi kamuoyuna MESİAD olarak duyuruyoruz ve arkasında durmaya devam edeceğiz."