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Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu Saha Çalışmalarını İnceledi

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Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, saha çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılanlar hakkında bilgiler aldı. Başkan Koloğlu, yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu saha çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılanlar hakkında bilgiler aldı.

Birim sorumluları ile saha incelemelerine çıkan başkan Mustafa Koloğlu yol yapım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların istek ve talepleri dinledi. Halkın istek ve taleplerini not alarak gerekli birimlere talimat veren Başkan Koloğlu'nun saha incelemelerine Başkan Yardımcısı Hayri Yağmur ile Saha Amiri Ercan Ustaoğlu'da eşlik etti.

Koloğlu çalışmaların süreceğini belirterek "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yılmadan gece gündüz demeden sahada olmamızın yanı sıra vatandaşlarımızın da istek ve taleplerini dinleyerek çözüm noktasında elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İlçemizin dört bir yanında gerek alt yapı gerekse üst yapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı görev aşkı ile çalışmalarımızı sürdüreceğimizden vatandaşlarımızın şüphesi olmasın" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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