Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu İhtiyaç Sahiplerine Elektrikli Bisiklet Hediye Etti
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrikli bisiklet hediye etti. Başkan Koloğlu, bisikletleri ihtiyaç sahiplerine kendisi teslim etti ve vatandaşlar bu jest karşısında duygularını gizleyemedi.
DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu gönüllere dokunuyor. Koloğlu ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrikli bisiklet hediye etti.
5 yıldır, Sosyal Belediyecilik anlayışı ile vatandaşların yanında olmaya devam eden Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, son olarak Orta ve Çevrik mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların isteklerini yerine getirdi.
Elektrikli bisikletleri Başkan Koloğlu, ihtiyaç sahiplerine kendisi teslim etti.
Başkanın jesti karşısında duygularını gizleyemeyen vatandaşlar Mustafa Koloğlu'na teşekkür etti. - DÜZCE