Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu İhtiyaç Sahiplerine Elektrikli Bisiklet Hediye Etti

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu gönüllere dokunuyor. Koloğlu ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrikli bisiklet hediye etti.

5 yıldır, Sosyal Belediyecilik anlayışı ile vatandaşların yanında olmaya devam eden Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, son olarak Orta ve Çevrik mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların isteklerini yerine getirdi.

Elektrikli bisikletleri Başkan Koloğlu, ihtiyaç sahiplerine kendisi teslim etti.

Başkanın jesti karşısında duygularını gizleyemeyen vatandaşlar Mustafa Koloğlu'na teşekkür etti. - DÜZCE