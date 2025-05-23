Çorumlu Sanatçı Strafor Köpükten Eserleriyle Dikkat Çekiyor

Çorum'da 22 yıldır strafor köpükten çeşitli figürler ve dekorasyon tasarımları yapan sanatçının eserleri, çok sayıda ülkeden talep görülüyor.

Çorum'da yaşayan 48 yaşındaki Ali Atak, sanayi sitesindeki atölyesinde straforu sanata dönüştürüyor. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu 3 gençle birlikte strafor köpük kullanarak çeşitli figür tasarımları yapan Atak, sanatıyla yoğun ilgi görüyor. Tiyatro sahneleri, parklar, televizyon programları, evler için çeşitli figürler ve dekor ürünü yapan Atak, yabancı ülkelerden gelen taleplere de cevap vermeye çalışıyor. Yapılan figürleri ve dekorasyon ürünlerini başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye gönderdiklerini kaydeden Atak, hem Türkiye'den hem de yabancı ülkelerden yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

"Bu işin temelinde yetenek yer alıyor"

Figürleri yapma sürecini anlatan Ali Atak, "Yaklaşık 22 yıldır bu sektörde aktif olarak çalışıyorum. İşimize başlamadan önce ilk olarak müşteriyi tanıyor, dinliyoruz. Ne istediğini, nasıl bir tarz aradığını öğrenmeye çalışıyoruz. Ardından bir kara kalem çalışması yaparak süreci başlatıyoruz. Bu süreçte yapay zeka desteklerinden de faydalanıyoruz. Özellikle çocukluk hatıralarını bugüne taşımak isteyen birçok kişi oluyor. Örneğin bir müşterimiz çocukken dinozorları çok severmiş ve oğluna aldığı ilk oyuncak da bir dinozormuş. Bu duyguyu yaşatmak istedikleri için biz de projeyi ona göre şekillendirdik. Yaptığımız ürünlerde dayanıklılığı artırmak adına zırh kaplama uyguluyoruz. Bu kaplama aynı zamanda alev yürümezlik özelliğine sahip. Ürün plastik malzemeden üretildiği için çocuk sağlığına da zarar vermiyor. Boya olarak akrilik boyalar kullanıyoruz. Böylece çocuk parklarında güvenle kullanılabiliyor. Bu işin temelinde yetenek yer alıyor. Ben ilkokul yıllarımda da karikatürler çizerdim. Üniversitede ise daha çok heykele ilgim olduğu için heykel bölümünü tercih ettim. Eğitimimi tamamladıktan sonra bu alanda çalışan bir ustamla tanıştım. Kendisi alaylıydı ama çok bilgiliydi ve ondan çok şey öğrendim. Özellikle renk bilgisi konusunda bana çok katkı sağladı. Çünkü kendisi aynı zamanda bir ressamdı. Onun sayesinde duvar resmi konusundaki becerilerim de gelişti" dedi.

"Yurtdışına gönderdiğimiz birçok çalışmamız oldu"

Tasarımları müşterilerin taleplerine göre yaptıklarını dile getiren Atak, "Şu anda bir ekip olarak çalışıyoruz. Ekibimizde üniversite mezunu arkadaşlarımız olduğu gibi, ortaokul ya da lise mezunu olan arkadaşlarımız da var. Ürünleri müşterinin taleplerine göre imal ediyoruz. Bu bazen bir çocuk parkı, bazen bir peyzaj projesi, bazen de bir çocuğun odası olabiliyor. Bugüne kadar birçok çocuk odası için özel resimler ve dekoratif girişler yaptık. Yurtdışına gönderdiğimiz birçok çalışmamız oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Arap coğrafyasına ve özellikle de Dubai'ye kadar ürünlerimizi fuar alanlarına gönderdik. Ayrıca televizyon programları için dekorasyon çalışmaları yaptık. Tiyatro sahneleri için tasarımlarımız oldu, maskeler ürettik. O Ses Türkiye'de kullanılan mikrofon tutan elleri biz yaptık. Survivor finalleri için Türkiye'deki sahne dekorasyonlarını da biz üstlendik. Ürünlerimiz birçok farklı alanda sergilenebiliyor. Bu işte ilerlemek isteyen herkesin bu tutkuyla hareket etmesi gerekiyor. Ben de bu işe gönül verdim, çok çalıştım ve başardığımı düşünüyorum. Bundan sonrası için de gençlere başarılar diliyorum" diye konuştu. - ÇORUM