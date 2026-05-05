Çorum'un 'müthiş berber'i: 82 yaşında 66 yıllık mesleğine devam ediyor

Çorum'da "Müthiş Berber" olarak tanınan 82 yaşındaki Mustafa Sakıcı, 66 yıl önce başladığı mesleğini yaşına rağmen sürdürüyor.

Çorum'da yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Sakıcı, 1960 yılında başladığı berberlik mesleğine yalnız çalıştığı dükkanında devam ediyor. Çorum'da "Müthiş Berber" olarak tanınan Mustafa Sakıcı, yaşına rağmen mesleğine aşkla devam ediyor. Sakıcı, talep eden müşterilerini el gücüyle çalışan manuel taş makineleriyle tıraş ediyor. Dükkana gelen genç müşterilerin, yaşından dolayı tereddütle tıraş olduğunu ifade eden Mustafa Sakıcı, daha sonra dükkandan memnuniyetle ayrıldıklarını dile getirdi. Uzun yıllardır ustura ve makas tutmasından dolayı işaret parmağının yamulduğunu söyleyen Sakıcı, sağlığının izin verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

"Bu parmak makasın, usturanın hatırası"

Mesleğine hiç ara vermediğini söyleyen Sakıcı, "Meslek hayatım 1960 yılında başladım. 20'ye yakın çırak yetiştirdim. 15'i dükkan açtı, diğerleri başka işler yapıyor. Meslekte galiba 70 yıla yaklaştım. Benim arkadaşım doktor. Mesleği bırakacağım ama doktor arkadaşım, 'bırakırsan rahatsızlanırsın' diyor. Gelen müşteri bakıyor bana, 'bu adam beni nasıl tıraş edecek' diye düşünüyor. Demek ki 10 senelik berber bu işi yapacak, 60 yıllık berber beceremeyecek. Geçen sene bir genç geldi, onu tıraş ediyordum, diğerleri yanımda durup bakıyordu. Onlar da 'biz berberiz, şöyle bir ustura tutamadık. Neden bu parmak eğilmiş, makasın, usturanın hatırası. Genç meslektaşlarım görmeye geliyor" dedi.

"Genç çırak ve kalfalarla uyum sağlayamıyorum"

Artık çırak yetiştirmediğini dile getiren Sakıcı, "Yalnız çalışmamın sebebi genç çırak ve kalfalarla uyum sağlayamıyorum. 10 dakikalık bir yere göndersen bir saatte geri gelmiyor. Onun için karar verdim, yaklaşık 10 senedir yalnız çalışıyorum. Çok da rahatım. İstediğim zaman geliyorum, istediğim zaman gidiyorum" diye konuştu.

"İlker Başbuğ'u traş eden adamım"

Meslekle ilgili hatıralarını anlatan Sakıcı, "Meslekte tanımadığım insan kalmadı. Maltepe'de İlker Başbuğ'u tıraş eden adamım. İlker Başbuğ'a sorsan unutmuş, gitmiştir. Valilerimizi tıraş ettim, çeşitli insanlarla muhatap oldum. Onun için de sürdürmeye devam ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

