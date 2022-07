Çorum'da Kablo Hırsızları Çiftçileri Canından Bezdirdi: "Dalgıçların Başına Korkarak Geliyoruz"

ERKAN KARACA

Deliler Köyünde üretim yapan çiftçilerden Sefa Kayabaşı, kabloları toprak altından çekmelerine rağmen hırsızların yine de üreticileri zarara uğrattığını belirtti. Kayabaşı, "Sulama yapamıyoruz. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Daha önce 6-7 kişi mağdur oldu bu nedenle. Kablomuzu takıp işimize devam etmek istiyoruz ama benim 30 metre kablom çalındı 1500 lira değerinde korkuyoruz tekrar götürecekler diye. Dalgıçların başına korkarak geliyoruz. En son 10-15 gün önce oldu. Buralarda gezdiğimiz için gelmediler inşallah bir daha olmaz" dedi.

"AKARSU İLE SULAMA İMKANIMIZ YOK"

Deliler Köyü Muhtarı Yıldırım Külcü, bölgede sulu tarım yapıldığını ancak bölgeye dadanan kablo hırsızları nedeniyle tarım faaliyetlerinin sıkıntıya uğradığını anlattı. Durumu yetkililere bildirdiklerini ancak yapılanların da yetersiz kaldığını anlatan Muhtar Külcü şöyle konuştu:

"Biz faaliyetlerimizde sıkıntıya düşüyoruz. Malum girdiler, maliyetler yüksek bir de böyle kablo hırsızları sıkıntı olunca üretimde, çalışmada bayağı bir problem yaşıyoruz. Köyümüzde akarsu ile sulama imkanımız yok, yeraltı kuyusundan dalgıç pompalar ile sulama yapıyoruz. Kablo olmayınca sulama ile ilişkimiz kesiliyor ürünlerimiz zarar görüyor.

"ALINAN KABLO GAZ PARASINI KURTARMAZ AMA BİZİ SEKTEYE UĞRATIYOR"

Boş evlerden bağ evlerinden bakır kap, kazan çalıyorlardı son bir ay içinde sondajlara dadandılar. Pompaların pano ile arasındaki kabloyu kesiyorlar. Onlara para getirisi olan bir şey değil ama bize zararı çok. Elektrikçinin gelmesi pompanın içinden kablonun çekilmesi için vinç gelmesi gibi maliyeti bayağı yüksek. Hırsızın aldığı yarım metre, bir metre kablonun maddi bir değeri yok. Bu hırsızlıktan ziyade sondajlara sabotaj gibi görülüyor. Alınan kablo gaz parasını kurtarmaz ama bizi sekteye uğratıyor. Sulama duruyor, ürün geriliyor zaman kaybı her türlü bize sıkıntı. O yüzden bu konu hakkında gereğinin yapılmasını yetkililerden istiyoruz."

"TARLAYA KORKARAK GELİYORUZ"

Deliler Köyünde üretim yapan çiftçilerden Sefa Kayabaşı, yerin altına gömerek döşedikleri halde hırsızların dalgıç motordan keserek kabloları götürmelerinin üreticileri zarara uğrattığını belirtti. Kayabaşı, "Sulama yapamıyoruz. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Daha önce 6-7 kişi mağdur oldu bu nedenle. Kablomuzu takıp işimize devam etmek istiyoruz ama benim 30 metre kablom çalındı 1500 lira değerinde korkuyoruz tekrar götürecekler diye. Dalgıçların başına korkarak geliyoruz. En son 10-15 gün önce oldu. Buralarda gezdiğimiz için gelmediler inşallah bir daha olmaz" dedi.

"RASTGELE BİR HIRSIZLIK DEĞİL"

Üretime devam ettiklerini ne olursa olsun ara vermeyeceklerini anlatan çiftçilerinden Mehmet Özküçükgöz, ürünleri en çok sulamaları gereken zamanda başlarına gelen hırsızlık olayına hızlı müdahale edilememesi ve durdurulamamasının can yakıcı olduğunu ifade etti. Çalınan kabloların değerinin 200 lira civarındayken geriye kalan panoların değerinin 10 bin lira civarında olduğunu anlatan Özküçükgöz, "Benim mısır tarlam var kabloyu keserek götürdüler. Tamirat için pompaları yukarı çıkarmamız gerekiyor bunun için vinç parası veriyoruz birkaç bin lira. Onu yukarı çıkardıktan sonra gerisi kablo hiçbir şey. Yüksek voltajdan dolayı bakır kablo takıyoruz 6-7 bin lira masraf. Ürünümü zamanında sulayamadığım her an ürünüm geriye gidiyor hasatta tonaj düşüklüğüne neden oluyor" dedi.

Olanlara rağmen hayatlarını idame ettireceklerini, bırakıp gitmeyeceklerini anlatan Özküçükgöz, "Öyle olunca daha da zora giriyoruz. Aradığımızda kolluk kuvvetlerimiz geliyor ancak bölgedeki güvenlik yeterli değil. Ne yaparlarsa yapılsın bu hırsızlar yakalanamıyor" diye konuştu.

