Çorum'da beyaz baston farkındalığı için Kadeş Meydanı'ndan Saat Kulesi'ne yürüdüler

Çorum'da beyaz baston farkındalığı için Kadeş Meydanı'ndan Saat Kulesi'ne yürüdülerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında Çorum'da farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Kadeş Barış Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, katılımcıların beyaz bastonlarla Saat Kulesi'ne kadar ilerlemesiyle sona erdi.
Çorum'da, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Çorum'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Görme engelli bireylerin toplumsal hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki beyaz bastonlarıyla yürüdü.
Kadeş Barış Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, tarihi Saat Kulesi'ne kadar sürdü. Ellerinde beyaz bastonlarıyla caddelerde ilerleyen katılımcılar erişilebilirlik mesajı verdi. Protokol üyelerinin de katıldığı etkinlik, Saat Kulesi önünde sona erdi.