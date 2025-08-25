Çorlu Devlet Hastanesi'nde İlginç Anlar: Kaçan İnek Acil Servisi Ziyaret Etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inek, besi çiftliğinden kaçarak Acil Servisi ziyaret etti. Hastane personeli ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında dolaşan inek, gülümsemelere yol açtı.

Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi girişi kısmına gelen inek, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Zafer Mahallesi kırsalındaki besi çiftliğinden kaçtığı öne sürülen bir inek, Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi bölümüne kadar geldi. O anlar görenleri hayrete düşürürken, bazı vatandaşların da gülümsediği görüldü.

Hastane personeli ve vatandaşların bakışları arasında gezinen inek, bir süre sonra gözden kayboldu. İlginç anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
