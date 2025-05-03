Çocuklara Camiyi Sevdiren İmamın Başarısı

Camiyi çocuklara sevdiren imam, çocuk cemaati sayısını 4'den 100'e çıkarttı

İmam Mustafa Demir : "Camiye ilk başladığımda çocuklar 4 kişiyken şimdi ise 100 çocuğu camiye toplamaya başladık"

Berat Nerkis: "Burada olmaktan kendimi mutlu hissediyorum"

HATAY - Hatay'da görev yaptığı camide hayata geçirdiği projelerle çocuklara camiyi sevdiren imam Mustafa Demir, yaptığı örnek davranışla takdir toplarken gelecek nesillere dini aşılamayı sürdürüyor. İlk göreve başladığında 4 çocuğun namaza geldiğini söyleyen Demir, şuansa 100 çocuğun namaza geldiğini söyledi.

Kırıkhan ilçesi İncir Mahallesi Cami imamı Mustafa Demir, 3 yıldır aynı camide görevini sürdürüyor. Göreve başlamasıyla cami cemaatinin yaşlılardan oluştuğunu fark eden imam Demir, çocukları ve gençlere camiyi sevdirmek için harekete geçti. Çocukları camiye çekmek için etkinlikler yapan imam Demir, çocuk marketi, sinema ve oyun alanları oluşturarak köy çocuklarına farklı keyifler yaşattı. Çocuklara namaz sırasından Allah'ın huzurunda olduklarını öğreten imam Demir, çocukların namaz sırasında sessiz olduklarını ifade ederek cami cemaatinin durumdan memnun olduğunu söyledi.

"Camiye ilk başladığımda çocuklar 4 kişiyken şimdi ise camide 100 çocuğu camiye toplamaya başladık"

Çocukların camiyi sevmeleri için çocuk marketi, sinema seyri yaşatan ve oyun alanları kuran Mustafa Demir, "Buraya ilk geldiğimizde camide çocukların eksikliğini fark ettik. Buna yönelik bir şeyler yapmak istedik. Dini olarak da bunun sorumluluğunu alarak çocuklara yönelik faaliyetler yapmaya çalıştık. Camide çocuk marketi kurarak çocukların camiye gelmesini sağladık. Sonra da arkamızda gördüğünüz cami çocuk alanı yaparak çocuklar rahat bir şekilde cami cemaatini rahatsız etmeden oyun oynamaları için arkamızdaki alanı yaptık. Bizim için de bu çok iyi oldu. Cemaatin çocuklara karşı hocam çocuklara camiye çağırma çocuklar camiyi kirletiyor gibi söylemlerden de uzak durduk. Belirli günlerde çocuklara yönelik sinema günlerimiz oluyor. Sinema günlerinde, bir dini ve bir de normal çizgi film animasyon filmlerini izliyoruz. Ben 2022 yılı Mart ayında geldim. 3 gün önce de 3 yılımı doldurdum. Camiye ilk başladığımda çocuklar 3 kişi veya 4 kişiydi, şimdiyse camide 100 çocuk var. Köyde de zaten 100 çocuk vardı. Onların tamamı da camiye toplamaya başladık. Namaz sırasında sessiz olmalarını gerektiğini sağladık. Namaz Allah'ın huzurunda olduğumuzu ve Allah'a karşı ibadetlerimizi yapmamız gerektiğini onları anlatarak bu sırada sessiz olmalarını öğrettik. Namaz dışında da gördüğünüz gibi çocukları durduramıyoruz. Ama namaz sırasında çıt yok" dedi.

Cami imamına teşekkürlerini dile getiren Bestami Yıldırım, "Bahçede futbol oynuyoruz eğleniyoruz. Hocamızdan Allah razı olsun. Onun sayesinde müezzin olduk. Buraya namaz kılmaya da geliyoruz. Burada oyunlar oynuyoruz araba yarışı oynuyoruz" şeklinde konuştu.

Camiye gelmekten mutlu olduğunu söyleyen Berat Nerkis, "Buraya ilk geldiğimizde namazımızı kılıyoruz. Sonra yiyeceklerimizi alıyoruz. Dışarıda futbol oynuyoruz. Hocamıza çok güzel vakit geçiriyoruz. Burada olmaktan kendimi mutlu hissediyorum. Ben buraya bir seneden beri geliyorum" ifadelerini kullandı.