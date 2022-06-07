Çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

Çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi tarafından 3.sü düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar kadar yetişkinler de doyasıya eğlendi.

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Tozkoparan İskender dizisi Pençe ve Mavi Ay Takımları, Kukulli Müzikali, Lemi Filozofla Sürpriz Kutusu, şişme oyun grupları, eğlenceli atölyeler, illüzyon gösterileri, jonglörler, kukla ve sahne gösterileri, DJ eşliğinde dans ve bir dolu eğlence hepsi bu şenlikte çocuklarla buluştu.

İki gün boyunca devam eden şenliğe Çekmeköy ve çevre ilçelerden 50 bini aşkın vatandaş katıldı. Ailelerin mutlulukları, çocukların heyecan ve coşkusu görülmeye değerdi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz," Binlerce çocuğumuzu ve ailelerini ilçemizin en büyük parkında ağırlamaktan mutluluk duyduk. Ekip arkadaşlarımız titiz çalışmalarla alanı düzenlediler. Birbirinden ünlü isimleri şenlikte ağırlayıp, oyun grupları ve animatörlerle coşkularına coşku kattık. Yaz tatili öncesi güzel bir etkinlik oldu. Ailelerimiz ve çocuklarımız alandan mutlu ayrıldılar. Katılımları için hepsine teşekkür ediyorum. " dedi.

Etkinliğin finalinde ise bir sürpriz yaşandı. Tozkoparan ekibine hediye takdimi gerçekleştiren Başkan Poyraz ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım dizinin sevilen karakteri "Tozkoparan İskender" Cağan Efe Ak'ın doğum günü için hazırlanan pastayı sahneye aldı. Çağan'a tuttuğu takım olan Beşiktaş'ın formasını da hediye eden Başkan Poyraz, tüm ekibe başarılar diledi.