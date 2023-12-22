Çine Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Çine Belediyesi, vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelindeki doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolları yenilemeye devam ediyor.

Ekipler, ilçe halkının doğalgaz konforuna kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalar sonucu bozulan yollarda sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Cumhuriyet Mahallesi 39, 41, 45, 48/1, 50 Sokak'taki yenileme işlemlerini tamamlayan ekipler, çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi 40 Sokak'ta titizlikle yürütüyor. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise parke ve bordür taşı döşemesi yapılan yollar yeni ve güvenli görünümüne kavuşmuş olacak.

Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke ve yol tamiratlarına da bir yandan devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doğanyurt Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi 59 Sokak ile Hamitabat Mahallesi Nuri Ülgüç Sokak'ta bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Belirlenen program dahilinde çalışmaların sürdüğünü belirten Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Ekiplerimiz tüm imkanlarımızla sahada ve görevlerinin başındalar. Vatandaşlarımızın bizden beklentilerini biliyor ve çalışmalarımıza bu şekilde yön veriyoruz. Çalışmalarımız aralıksız sürecek" diye konuştu.